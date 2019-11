Maltempo, il sindaco: “Sceso il livello dell’Ombrone, potere rientrare nelle case”

“Rientrata la criticità dell’Ombrone: il livello del fiume è sceso sotto i 6.5 metri al Berrettino“.

Ad annunciarlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Ciò significa che la condizione che ha portato ieri all’ordinanza di evacuazione non sussiste più. La situazione è sotto controllo e in continuo miglioramento. Chi ha lasciato la propria abitazione può farvi ritorno – continua il sindaco -. Non sussistono più rischi neanche per le persone residenti nel resto della città. Vi terremo informati sugli sviluppi. Non abbassiamo la guardia, le previsioni del tempo per la settimana non sono rassicuranti. Monitoreremo il territorio costantemente, giorno e notte“.

“Per qualunque informazione restano a disposizione i numeri 0564.490738 e 0564.493544 della Protezione Civile del Comune – termina il sindaco -. Ringrazio tutti per la grande collaborazione e maturità ieri dimostrata. Abbiamo dato la dimostrazione di saper reagire, tutti insieme, cittadini su tutti, in maniera esemplare“.