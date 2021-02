Vivarelli Colonna incontra i vertici della Fondazione Cassa di Risparmio

“Oggi sono stato a Firenze per parlare del futuro della nostra bellissima Grosseto con i vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: un incontro di grande importanza, in cui era presente anche il segretario generale del Comune di Grosseto Luca Canessa, incentrato sul rilancio dell’economia e sui provvedimenti per favorire la ripresa, sia in termini di servizi sia di progettazione“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“C’è grande sintonia, così come la volontà di uniformare il metodo e le misure contro la crisi. Ci siamo inoltre confrontati sul Pinqua, Piano della qualità dell’abitare, il social-housing e sulle frazioni grossetane – spiega il sindaco -. Abbiamo rinnovato la collaborazione tra Enti per il bene del territorio, con tanti nuovi progetti da studiare, tutti inseriti nel Recovery Plan della Toscana, proposti proprio dalla Fondazione: dall’economia circolare, al mondo dell’agricoltura e alle eccellenze alimentari, fino alla sanità. Ringrazio per la disponibilità e l’accoglienza la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e in particolare il presidente Luigi Salvadori e il direttore generale Gabriele Gori“.