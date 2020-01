Regionali, Vivarelli Colonna: “Poco tempo per prepararmi ad un eventuale campagna elettorale”

“Da tempo il mio nome ricorre nelle cronache politiche regionali. Sono stato più volte ‘tirato per la giacca’, come si usa dire“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Negli ultimi 5 mesi, solo due volte ho affidato il mio pensiero ad altrettante, semplici note in cui mi dicevo disponibile a servire il centrodestra alle elezioni 2020 se ci fossero state delle condizioni non negoziabili: l’appoggio dei grossetani, di tutte le forze di coalizione (a tutti i livelli: comunale, regionale e nazionale) e un progetto ben definito e ben studiato – spiega il sindaco -. Nulla è cambiato, da quelle dichiarazioni, se non il fatto che sia passato del tempo. Alle legittime sollecitazioni giornalistiche, che ancora continuano ad arrivare, ad una domanda che, di fatto, non esiste su una candidatura che esiste ancora meno, io ho semplicemente fatto notare alcune caratteristiche della mia persona. E cioè, il fatto di essere un uomo pragmatico, metodico e serio. Io posso sostenere qualsiasi battaglia, ma non sono caratterialmente incline all’improvvisazione. Sono uno sgobbone, un perfezionista. Sono uno che ha bisogno di tempo per prepararsi“.

“Ieri, all’ennesima domanda di un giornalista, ho solo detto che, per come sono fatto io, avrei poco tempo, ora, per prepararmi ad una eventuale campagna elettorale. Tutto qui – termina Vivarelli Colonna -. Detto questo, chiunque sia il candidato, io combatterò convintamente per la causa del centrodestra toscano e per liberare la nostra bellissima regione dal malgoverno della sinistra”.