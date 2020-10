Fondi per l’efficientamento energetico, Vivarelli Colonna: “Risorse scarse per le scuole provinciali”

“La Legge di bilancio 160/2020 ha previsto uno stanziamento di 855 milioni di euro complessivi dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane“.

A dichiararlo è il presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Gli importi in favore di Province e Città metropolitane sono ripartiti sulla base del numero di alunni e di edifici: in base a tali criteri, alla Provincia di Grosseto sono stati assegnati in totale 3.950.194,26 euro – spiega Vivarelli Colonna -. Si tratta di risorse importanti in favore delle scuole superiori, che tanto erano state penalizzate dalle precedenti programmazioni triennali e dai tagli ai bilanci di Province e Città Metropolitane, anche se, lo ricordo, sono da distribuire su 4 annualità e pertanto potranno solo parzialmente soddisfare il fabbisogno delle nostre scuole“.

“A fronte di quella che sembrerebbe una cifra strabiliante, sapendo che sul territorio provinciale sono presenti ben 34 edifici, facendo un rapido calcolo possiamo vedere come 4 milioni diventano ben poca cosa: solo 114mila euro ad istituto da spalmare su 4 anni – termina Vivarelli Colonna -. In ogni caso, la Provincia grazie al consigliere con delega, Olga Ciaramella, sta già procedendo alla redazione del documento che include l’elenco degli edifici che necessitano degli interventi più urgenti da comunicare entro il prossimo 17 novembre“.