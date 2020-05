Agricoltura, Vivarelli Colonna: “Provincia ha già sospeso Cosap, Consiglio valuterà esenzione”

“Ho già sospeso il pagamento Cosap per gli agricoltori per l’anno 2020 e chiedo al Consiglio provinciale di esprimersi sull’eventuale esenzione del canone per la categoria, sempre per l’anno in corso. La sostenibilità dovrà essere verificata dalla struttura dell’Ente in sede di formazione del bilancio di previsione“.

A dichiararlo è il presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“C’è massima attenzione per il settore agricolo: ci siamo mossi immediatamente per sospendere il Cosap per l’anno 2020 e abbiamo preso in considerazione anche la possibilità di una eventuale esenzione che sarà sottoposta, attraverso un mio decreto, all’approvazione del Consiglio provinciale. E’ quello che faremo nella prossima assemblea – spiega Vivarelli Colonna -. L’obiettivo è dare una boccata di ossigeno alle aziende che operano sul territorio e che soffrono gli effetti dell’emergenza Coronavirus e purtroppo li soffriranno anche in futuro: è compito delle Istituzioni, in linea con i bilanci e con le possibilità dell’Ente, studiare quei provvedimenti che possano essere d’aiuto“.