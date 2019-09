Danza e musical: il coreografo Vittorio Padula docente dello Studio Enterprise

La nuova stagione dello Studio Enterprise prende forma e sostanza. La scuola di teatro e doppiaggio diretta da Alessandro Serafini celebra il quattordicesimo anno di attività e introduce nuove figure professionali al servizio degli iscritti.

In tal senso la novità di rilievo riguarda Vittorio Padula, danzatore e coreografo romano specializzato nel musical che, da questo anno accademico, fa parte dello staff della scuola grossetana. Padula si occuperà della parte didattica di danza e musical per bambini e adulti, affiancato da Chiara Lippi, giovane colonna portante dello Studio Enterprise cresciuta nella scuola.

Vittorio Padula ha iniziato la sua formazione studiando con i più significativi docenti di danza moderna e classica del panorama nazionale, già a metà degli anni Ottanta. Le sue prime esperienze artistiche spaziano dal teatro alla televisione. Nel 1994 partecipa, con il ruolo principale, allo spettacolo “La Bella e la Bestia” (produzione Disney) a Parigi, di seguito è impegnato in altre due produzioni sempre della Disney (“Rock Shock” e “C’est Magique”). Nel 1996 a Lisbona è nel corpo di ballo della trasmissione televisiva Numero Um.

Entra nella compagnia del balletto di Roma con tre produzioni (Bolero, Zorba il greco e i Tanghi di Astor Piazzolla). Nel 2000 si avvicina all’insegnamento collaborando in qualità di docente di danza moderna alla Maison de la Danse di Roma, sotto la direzione artistica di Denis Ganio, e continua alla Kledi Dance di Roma. Con i suoi allievi si distingue ricevendo numerosi premi in diversi concorsi nazionali di danza.

Negli ultimi anni affianca, in qualità di coreografo, nel progetto “Caracciolo Musical School”, artisti di livello nel mondo musicale e dell’Opera Rock tra cui Gio’ di Tonno, Vittorio Matteucci, Rosalia Misseri e Stefania Fratepietro, realizzando le coreografie di spettacoli originali e musical.

Il suo recente arrivo a Grosseto, come docente di danza musical per bambini e adulti, alza qualitativamente l’offerta didattica dello Studio Enterprise. Per informazioni sul nuovo corso è possibile contattare i recapiti telefonici 348.1529948 oppure 331.2916535. Le iscrizioni chiuderanno il 30 settembre.