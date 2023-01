Il Codice rosa regionale continuerà ad essere guidato da Vittoria Doretti

Vittoria Doretti è stata confermata come responsabile della rete regionale Codice Rosa, ovvero quello speciale percorso di accesso al pronto soccorso dedicato alle vittime di violenze ed abusi, in particolare donne e bambini, ma anche vittime di crimini d’odio. Un progetto nato nel 2010 nell’Asl di Grosseto e diventato nel 2011 regionale.

Vittoria Doretti è un medico specializzato in cardiologia, anestesia e rianimazione, esperta in bioetica, organizzazione dei servizi sanitari di base e scienze forensi. E’ direttrice dell’area dipartimentale Promozione ed etica della salute dell’azienda Usl Toscana Sud Est. Ha collaborato e collabora a livello nazionale ed internazionale con numerosi ministeri, enti ed istituzioni: in particolare su politiche di genere ed azioni per il contrasto della violenza sulle donne, sui minori e dei crimini d’odio.

Vittoria Doretti è stata confermata alla guida della rete regionale Codice Rosa con decreto del direttore delle direzione sanità all’inizio di gennaio, sentiti i direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale. L’incarico vale tre anni e può essere rinnovato.