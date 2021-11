“Vita da burattini”: al via la rassegna teatrale dedicata ai bambini

Domenica 21 novembre, al Teatro Fonderia Leopolda, arriva uno spettacolo per due attori e molti burattini disegnati da Emanuele Luzzati e realizzati da Bruno Cereseto. “Vita da burattini”, produzione della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, è uno spettacolo di Irene Lamponi e Pietro Fabbri, nato durante il lockdown da un’idea di Fabbri, che in questo modo rende omaggio al teatro e alla tradizione di Bruno Cereseto ed Emanuele Luzzati nel centenario della sua nascita.

Lo spettacolo

La storia è quella della compagnia dei burattini e dei due fratelli burattinai che da generazioni la gestiscono. Da tempo il pubblico non si presenta ed il teatro è vuoto, ormai quasi in rovina, e così burattini e burattinai senza i bambini non riescono più a trovare un senso e non hanno di che sostentarsi. Nell’attesa che le cose cambino passano le giornate a provare e riprovare lo spettacolo “La gazza ladra” di Emanuele Luzzati, che avrebbe dovuto andare in scena, ma non ha mai debuttato. Mentre la miseria e la fame aumentano, senza bambini oltre il sipario, alcuni burattini spariscono misteriosamente, forse rapiti da un qualche malvivente. Cosa sta accadendo in teatro? Chi sta tramando contro i due fratelli e i loro piccoli amici? Saranno proprio i bambini che li aiuteranno a svelare il mistero?

Quello di domenica pomeriggio, alle 17, è il primo appuntamento della rassegna dedicata ai più piccoli, pensata dal direttore artistico Eugenio Allegri e realizzata con la collaborazione di Simona Musano.

Biglietto unico numerato: 5 euro.

Acquisto biglietti: ufficio Iat, in via Roma 49 a Follonica, tel. 0566.52012, dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 16.30 alle 19.00. Acquisto online sul sito www.adarte.18tickets.it.