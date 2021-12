Aspettando il Natale: tre visite guidate gratuite nel centro storico

ConfGuide Confcommercio Grosseto, aderendo all’iniziativa del Ccn – Centro commerciale naturale per la valorizzazione del centro storico del capoluogo, propone tre visite guidate gratuite che faranno da cornice al clima di festa dei giorni prenatalizi.

Gli appuntamenti sono per domenica 12, domenica 19 e mercoledì 22 dicembre.

“Natale di luce. Tra ‘800 e ‘900 la modernità irrompe a Grosseto” è il titolo della prima visita, in programma domenica 12 dicembre, alle 18.00.

“Eclettismo e Liberty a Grosseto” sarà il tema del secondo appuntamento, fissato per domenica 19 dicembre alle 10.00.

Per l’ultimo appuntamento in calendario, mercoledì 22 dicembre alle 16.00, Confguide Confcommercio propone “La storia del presepe: visita del convento di S. Francesco“.

Rivolgersi a Confcommercio Grosseto per prenotare (indicando nominativi dei partecipanti e recapiti), chiamando il numero 0564.470240, oppure scrivendo una e-mail a info@confcommerciogrosseto.it entro il giovedì precedente per le visite domenicali ed entro lunedì 20 dicembre per l’escursione del mercoledì 23 dicembre.

“Dedichiamo del tempo alla conoscenza più profonda della nostra bella città – invitano da Confcommercio Grosseto –, magari partecipando, con la propria famiglia, alle interessantissime visite guidate che hanno organizzato le guide professioniste aderenti al nostro sindacato di categoria ConfGuide per il mese di dicembre“.