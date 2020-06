Sorgente dell’Ermicciolo, tornano le visite guidate: ecco come prenotare

Sorgenti aperte a Vivo d’Orcia, nel comune di Castiglione d’Orcia (Siena).

Da lunedì 22 giugno, grazie alla sinergia tra Acquedotto del Fiora, amministrazione comunale di Castiglione d’Orcia e Parco Vivo, tornano le visite guidate alla sorgente dell’Ermicciolo, nel cuore del Monte Amiata.

Immersa in un bosco di castagni e faggi, in un’area ricca di sentieri per il trekking e aree picnic, la sorgente dell’Ermicciolo, con la sua suggestiva acqua che sgorga dalle rocce, è pronta ad ammaliare adulti e bambini con il suo fascino.

Le visite guidate, a cura delle guide ambientali dell’associazione Parco Vivo, verranno effettuate in sicurezza, rispettando tutte le regole previste dal protocollo anti contagio Covid-19, tra cui obbligo di indossare la mascherina e rilevazione della temperatura corporea. Per partecipare è necessaria la prenotazione in anticipo.

Per maggiori informazioni e per prenotare un’esperienza unica nel suo genere è possibile visitare il sito www.parcovivo.it o chiamare il numero 370.3311025 o inviare un’e-mail all’indirizzo info@parcovivo.it. La prenotazione delle visite può essere effettuata anche tramite il sito di AdF, www.fiora.it.