Alla scoperta di Grosseto con Congfuide: il programma delle iniziative

Un fine settimana straordinario per chi vuol conoscere Grosseto: ConfGuide Confcommercio propone due appuntamenti che riveleranno aspetti sconosciuti della storia e preziose caratteristiche architettoniche del capoluogo.

Il primo evento fa parte di Novecento Rendez-Vous, la grande rassegna nazionale che celebra il XX Secolo, e ConfGuide propone per sabato 7 dicembre alle 15 l’itinerario “Grosseto ai tempi del Porciatti, tra Eclettismo e Liberty“. La passeggiata storico-architettonica nel cuore della città ruota intorno alla figura dell’architetto Lorenzo Porciatti, uno dei protagonisti della vita artistica e culturale di Grosseto ai primi del Novecento; prolifico urbanista e restauratore italiano, rinnovò tanti edifici storici in Maremma. Dopo una introduzione dedicata allo sviluppo economico-sociale della città nel primo Novecento, la visita si snoderà attraverso le preziose testimonianze di quell’interessante periodo, dal Palazzo della Provincia alla storica Calzoleria popolare, dal palazzo del Genio Civile, in stile Liberty con fregi in ceramica policroma, al Palazzo Tognetti dell’architetto Luciani, con le sue ricche decorazioni in stucco; faranno parte del percorso il neorinascimentale Palazzo del Monte dei Paschi dell’architetto Mariani, i Villini Pastorelli e Panichi, capolavori porciattiani, di cui sarà possibile visitare alcuni ambienti ben conservati ed un pregevole affresco Art Nouveau. La passeggiata si concluderà su via Mameli, su cui si affacciano altri eleganti villini in stile Liberty dell’ingegner Andreini.

Guida: Elena Innocenti. Prezzo 8 euro, sconto di 2 euro ai soci Ascom Confcommercio. Prenotazione obbligatoria entro il 5 dicembre al numero 349.4745198 (anche via Whatsapp).

Domenica 8 dicembre, alle 15.00, un tour insolito del centro storico di Grosseto guiderà alla scoperta delle epigrafi, preziose testimonianze scritte su pietra, di cui la parte antica della nostra città è particolarmente ricca. Le lapidi marmoree di cui andremo alla scoperta nel corso della visita guidata coprono oltre ottocento anni di storia di Grosseto e la loro varietà è sorprendente: dalle epigrafi commemorative a quelle funzionali alla vita della comunità, da quelle religiose a quelle nobiliari, ognuna racconta qualcosa di importante della vita trascorsa nei secoli all’interno della nostra città. Oggetti affascinanti e talvolta curiosi che spesso passano inosservati, saranno stavolta protagonisti di questo tour dedicato alla nostra storia comune, scritta con parole su pietra.

Guida: Silvia Conforti. Prezzo 8 euro, sconto di 2 euro ai soci Ascom Confcommercio, prenotazione obbligatoria al numero 320.8866126.