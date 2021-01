Tornano le escursioni e le visite guidate gratuite organizzate dal Comune: come partecipare

Rinnovata da parte della Giunta comunale di Castiglione della Pescaia l’organizzazione di escursioni e visite guidate aperte a tutti, offerte in forma gratuita nei luoghi di interesse storico, archeologico ed ambientale del territorio comunale.

«Questo tipo di iniziativa – spiega l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – rappresenta una valida azione di promozione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel nostro comune. Negli anni l’apprezzamento del progetto è stato particolarmente gradito dagli operatori turistici locali, proponendoci di destinare parte del gettito derivante dall’imposta di soggiorno a questo tipo di attività, che, secondo gli operatori dell’accoglienza, contribuisce notevolmente alla promozione di Castiglione, migliorando l’offerta turistica».

Le visite guidate saranno tenute da guide ambientali, escursionistiche e turistiche e per partecipare basterà prenotarsi all’ufficio Iat di piazza Pascoli.

«Grazie a queste escursioni i castiglionesi avranno l’occasione di riscoprire luoghi vedendoli sotto un’altra luce, ma soprattutto i turisti potranno scegliere tra eventi di taglio prettamente culturale e proposte più legate all’ambiente. In questo contenitore di offerte – anticipa Lorenzini – abbiamo cercato di inserire un’ampia schiera di opzioni in grado di soddisfare molte esigenze, che sicuramente contribuiranno al rilancio del settore turistico così provato in questi ultimi mesi di emergenza sanitaria».

«Partecipare ad una visita guidata – conclude Susanna Lorenzini – è sempre una piacevole sorpresa, dove la bellezza dei luoghi, l’emozione del momento, ma soprattutto l’essere circondati da paesaggi da cartolina, come quelli che offre Castiglione della Pescaia, ti fanno veramente apprezzare le ore dedicate a questi appuntamenti».