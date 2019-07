“Alla scoperta dei fondali del Mediterraneo”: al via le visite guidate all’acquario

Inizierà a breve “Alla scoperta dei fondali del Mediterraneo“, il ciclo di visite guidate estive dedicate in particolar modo ai bambini, in programma all’acquario Mediterraneo dell’Argentario, sul lungomare dei navigatori a Porto Santo Stefano.

Durante la spiegazione si potrà assistere all’alimentazione delle specie ospitate nelle vasche della struttura. Le visite guidate, a cura dei volontari dell’Accademia Mare Ambiente, associazione che gestisce l’acquario, avranno luogo in queste date:

19 e 26 luglio, ore 10.45;

2, 6, 9, 13, 16 agosto, ore 10.45.

Per motivi di spazio e di organizzazione, è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata recandosi in biglietteria o telefonando al numero 0564.815933 durante l’orario di apertura della struttura, che per i mesi di luglio ed agosto è: tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 23.

Altre informazioni al link: http://www.acquarioargentario.org/index.php/visite-guidate-estate-2019/.