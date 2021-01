“Raccontare Grosseto”: visite guidate gratuite alla scoperta della Maremma, il programma

Torna il ciclo di visite guidate organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con Le Orme – Guide della Maremma Toscana. “Raccontare Grosseto” rappresenta un’opportunità unica per scoprire le bellezze del nostro territorio in maniera inedita e approfondita, accompagnati dai professionisti del turismo. Le visite sono gratuite, l’unico costo è quello legato all’acquisto dei biglietti di ingresso laddove previsti.

“Promuoviamo con estremo entusiasmo l’edizione 2021 del progetto – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il vice sindaco, Luca Agresti –. Le bellezze della nostra Maremma sono alla portata di tutti, ma grazie al team di esperti, rappresentato dall’associazione Le Orme, sarà infatti possibile scoprire anche gli angoli più misteriosi del nostro territorio, testimonianza di un passato ricco ed affascinante, con itinerari costruiti con attenzione che spaziano dall’arte, alla storia alla cultura”.

Per prenotazioni ed ulteriori informazioni è possibile mandare una mail a info@grossetoturismo.it, telefonare al numero 0564.488573 o visitare il sito www.quimaremmatoscana.it.

Si inizia sabato 30 gennaio, alle 15, con la prima visita guidata lungo le Mura medicee e al Cassero senese.

Qui di seguito tutto il programma:

Mura medicee e Cassero senese:

sabato 30 gennaio, ore 15.00;

sabato 10 luglio, ore 19.30;

sabato 11 settembre, ore 19.30.

(Ingresso al Cassero a pagamento).

Il Porciatti e l’architettura del ‘900:

venerdì 26 febbraio, ore 15.00;

venerdì 15 ottobre, ore 15.00.

Le chiese del centro storico:

sabato 20 marzo, ore 15.00;

sabato 7 agosto, ore 18.00;

sabato 20 novembre, ore 15.00.

Il Museo di storia naturale:

sabato 24 aprile, ore 19.30;

sabato 21 agosto, ore 19.30.

(Ingresso a pagamento)

Le Clarisse e la collezione Luzzetti:

sabato 27 marzo, ore 16.00;

sabato 18 dicembre, ore 16.00.

(Ingresso a pagamento)

Il centro storico by night:

giovedì primo luglio, ore 21.00;

giovedì 26 agosto, ore 21.00.

Il museo archeologico:

sabato 26 giugno, ore 18.30;

sabato 4 settembre, ore 18.30;

(Ingresso a pagamento).

L’archivio di Stato:

giovedì 27 maggio, ore 15.00

giovedì 9 settembre, ore 15.00.

Area archeologica di Roselle in notturna:

venerdì 2, 9, 16, 23, 30 luglio;

venerdì 6, 13, 20, 27 agosto, ore 20.45.

(Ingresso a pagamento).

Istia e le fortificazioni sul fiume:

domenica 31 gennaio, ore 10.30;

domenica 16 maggio, ore 10.30;

domenica 25 luglio, ore 18.00;

domenica 14 novembre, ore 10.30.

Montepescali: la terrazza sulla Maremma:

domenica 20 giugno, ore 18.00;

domenica 22 agosto, ore 18.00.

Trekking Montepescali:

domenica 28 marzo, ore 10.00;

domenica 24 ottobre, ore 10.00.

Batignano: medioevo, tradizioni e folclore:

domenica 28 febbraio, ore 10.00;

domenica 18 aprile, ore 10.00;

domenica 26 settembre, ore 10.00;

domenica 12 dicembre, ore 15.30.

Alberese: tenuta del Granduca e la sellerie:

domenica 17 ottobre, ore 15.00.

Tramonto all’oasi di San Felice:

giovedì 15 luglio. ore 20.00;

giovedì 12 agosto, ore 20.00.

Tramonto sulle dune di Principina:

venerdì 23 luglio, ore 19.30;

venerdì 20 agosto, ore 19.30.

L’Isola Clodia e la Diaccia Botrona:

mercoledì 30 giugno, ore 18.00;

mercoledì 28 luglio, ore 18.00;

mercoledì 25 agosto, ore 18.00.

Storie sotto l’albero: laboratorio per bambini

Marina di Grosseto:

giovedì 8 luglio, ore 15.00;

giovedì 19 agosto, ore 15.00.

(Ritrovo all’ufficio turistico di Marina)

Principina a Mare:

martedì 27 luglio, ore 15.00;

martedì 24 agosto, ore 15.00.

(Ritrovo all’ufficio turistico di Principina)

Il Parco della Maremma e l’abbazia di San Rabano:

domenica 10 ottobre, ore 9.30;

domenica 7 novembre, ore 9.30.

(Ingresso a pagamento)