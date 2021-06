Giardino di Daniel Spoerri: visite speciali per bambini e adulti, ecco come prenotare

Il Giardino di Daniel Spoerri – Fondazione Hic Terminus Haeret aderisce all’iniziativa “Appuntamento in giardino“, promossa da Apgi-Associazione parchi e giardini d’Italia.

Sabato 5 giugno il Giardino, ideato alle pendici del Monte Amiata dall’artista svizzero Daniel Spoerri, accoglie i visitatori con due proposte originali, che vogliono mostrare i 113 interventi artistici disseminati negli angoli più riposti e diversi del parco, alcuni riconoscibili come landmark da lontano, altri nascosti e mimetizzati nella natura.

Sarà possibile visitare il Giardino con Susanne Neumann, a lungo assistente di Spoerri. L’artista tedesca accompagnerà i visitatori attraverso vicende e aspetti speciali della genesi di alcune opere, con particolare attenzione a quelle in relazione stretta con l’ambiente circostante.

Per i bambini dai 5 ai 10 anni una visita laboratoriale curata da Claudia Gennari, storica dell’arte e mediatrice: seguendo le fotografie di un visitatore distratto, i piccoli e le loro famiglie saranno protagonisti di una divertente passeggiata tra arte e natura.

Entrambe le visite hanno la durata di un’ora circa e si svolgeranno in due momenti, alle 10.30 e alle 14.30.

I costi:

• visita speciale adulti e ingresso ridotto al Giardino 13 euro;

• visita-laboratorio per bambini 5 euro (ingresso gratuito);

• ingresso famiglie 3 persone 20 euro, 4 persone 25 euro, 5 persone 30 euro.

Le visite sono riservate a piccoli gruppi, saranno seguite le regole anti Covid. È necessaria la prenotazione scrivendo una mail a info@danielspoerri.org.

Il Giardino di Daniel Spoerri si trova lungo la Strada provinciale Pescina, in località II Giardino, a Seggiano. Per informazioni su come raggiungelo consultare il sito www.danielspoerri.org.

Dopo le visite è possibile proseguire individualmente la visita del parco.