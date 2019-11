Giornata mondiale del diabete: screening gratuiti in tutte le farmacie comunali

Le farmacie comunali di Grosseto aderiscono alla Giornata mondiale del diabete, iniziativa in programma giovedì 14 novembre, proponendo una serie di servizi gratuiti alla cittadinanza.

In tutte le sedi delle farmacie comunali, infatti, per l’intera giornata sarà possibile sottoporsi alla misurazione della glicemia e a un test per valutare il proprio stile di vita: un’iniziativa di prevenzione dedicata a tutta la famiglia che si propone di individuare i fattori di rischio e adottare una vita più sana. Il tutto gratuitamente.

Occorre però prenotarsi, rivolgendosi alla farmacia comunale più vicina. Ecco tutti i contatti:

Farmacia comunale 1, via Emilia 48 (telefono 0564.410929);

Farmacia comunale 2, viale De Nicola 22 (telefono 0564.490663);

Farmacia comunale 3, via dei Mille 49 (telefono 0564.416226);

Farmacia comunale 4, via Inghilterra 7/9 (telefono 0564.454174);

Farmacia comunale 5, via Oberdan 3 (telefono 0564.413196);

Farmacia comunale 7, via Ecuador, centro commerciale Maremà (telefono 0564.060003).

Tutte le informazioni sono anche sul sito web www.fcrgrosseto.com e sulla pagina Facebook Farmacie comunali Grosseto.