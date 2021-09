Giornata dei piccoli musei: visita guidata notturna alla Torre del Candeliere e al Cassero

In occasione della Giornata nazionale dei piccoli musei a Massa Marittima sabato 18 settembre, dalle 19 alle 23, è in programma una visita guidata in notturna della Torre del Candeliere e al Cassero senese con brindisi offerto dall’Enoteca degli Eretici.

La Torre del Candeliere fu eretta nel 1228 con la funzione di avvistamento, ma anche per affermare l’autorità del Comune di Massa Marittima che si era da pochi anni emancipato dal dominio del Vescovo-principe. La torre in origine era più alta di un terzo rispetto a quella attuale, che è il risultato della ricostruzione da parte di Siena al termine della guerra che la portò vincitrice su Massa. Altra iniziativa senese fu la costruzione del maestoso arco di congiunzione con il Cassero, edificato nel centro della città allo scopo di tenere sotto controllo i massetani ancora ribelli e pronti a sollevarsi. All’inizio del XV secolo sulla Torre fu posta una campana, sostituita nel 1760 da quella attuale, mentre nel 1443 sul lato orientale fu posto un orologio il cui meccanismo è visibile all’interno della Torre. Il percorso di visita permette di camminare lungo l’arco e su un tratto delle mura del Cassero, dal quale si gode il panorama della città e del mare fino all’isola d’Elba.

Il costo dell’iniziativa è di 20 euro a persona, ridotto 18 euro (over 65 e under 16). Gratuito under 6.

Informazioni e prenotazioni all’indirizzo e-mail accoglienzamuseimassa@gmail.com o al numero 0566.906525.

Green Pass obbligatorio.