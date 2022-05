Geotermia: studenti universitari in visita alla centrale Bagnore 4

La geotermia toscana continua a richiamare autorevoli personalità ed enti del mondo accademico e scientifico: una rappresentanza di studenti di geologia dell’Università di Firenze e dell’Università di Ferrara, accompagnati dai professori Orlando Vaselli, Enrico Capezzuoli, Francesco Di Benedetto, Franco Tassi e dai dottori Barbara Nisi, Marcello Caggiati, Francesco Capecchiacci, Stefania Venturi, Gian Marco Salani, hanno visitato la centrale Enel Green Power Bagnore 4, nel territorio comunale di Santa Fiora, e le aree circostanti dell’area geotermica amiatina.

Il gruppo, accolto da Alessandro Lenzi di Enel Green Power struttura Geothermal Environmental Technology Implementation, ha potuto conoscere da vicino tutto il processo di produzione della geotermia, dall’attività di ricerca e perforazione fino alla condensazione del vapore e alla reiniezione nel sottosuolo nell’ambito di un ciclo sostenibile e rinnovabile di economia circolare.

L’impianto geotermico “Bagnore 4” ha una potenza installata di 40 MW e sorge a fianco della centrale “Bagnore 3” da 20 MW, per una potenza complessiva di 60 MW ed una produzione green che consente di evitare annualmente oltre 100mila Tep (tonnellate equivalenti di petrolio). Un focus importante ha riguardato anche i cosiddetti usi plurimi della geotermia in tutti i suoi aspetti di sostenibilità che, insieme all’innovazione continua dell’attività industriale, favoriscono ricadute positive sui territori, a partire dall’utilizzo del calore per teleriscaldamenti residenziali, aziendali e artigianali fino alla cultura, all’arte, alla storia e al turismo sostenibile.

Significativo anche l’inserimento paesaggistico degli impianti e l’impegno per la promozione del turismo sostenibile legato alla geotermia, in collaborazione con le istituzioni ed il tessuto associativo dei territori: Enel Green Power, infatti, ha trasformato le centrali di Bagnore 3 e Bagnore 4 in una sorta di “scuola dell’energia a cielo aperto” grazie ad un innovativo percorso turistico, che si snoda intorno agli impianti per circa 700 metri, con tre aree attrezzate per la sosta dei visitatori e impiantistica dimostrativa, fino ad approdare ad una particolare struttura metallica sopraelevata rispetto al piazzale dell’impianto, denominata “Passerella Belvedere” della lunghezza di 70 metri che domina la vallata sottostante. Tutti i punti di sosta sono dotati di pannelli informativi che descrivono il fenomeno geotermico.

I partecipanti hanno espresso soddisfazione per questa visita che ha consentito di soffermarsi sugli aspetti tecnici, geologici ed ambientali della geotermia, con particolare riferimento all’innovazione, alla ricerca geologica e alla sostenibilità della produzione di energia elettrica grazie al vapore contenuto nel cuore della terra. Particolarmente interessante il confronto su come una coltivazione sostenibile del campo geotermico possa contribuire alla transizione ecologica con un contributo a 360°, dall’energia elettrica al settore termico, promuovendo proprio a partire dai territori toscani iniziative di creazione di valore. Importante anche il passaggio sulla rinnovabilità della geotermia, risorsa sostitutiva di emissioni naturali coltivata attraverso l’attività di estrazione monitorata e la reiniezione delle acque geotermiche al termine della produzione.

In Toscana Enel Green Power gestisce il più antico e allo stesso tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali geotermoelettriche, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra le province di Pisa, Grosseto e Siena. I quasi 6 miliardi di KWh prodotti annualmente sul territorio regionale, oltre a soddisfare più del 30% del fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare il 70% delle rinnovabili prodotte in Toscana, forniscono calore utile a riscaldare oltre 10mila utenze residenziali, 26 ettari di serre e numerose aziende della filiera agroalimentare e dell’artigianato.