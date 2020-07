Orti sociali, il sindaco in visita agli assegnatari: “Raccolti frutti del progetto”

“Oggi, con la Croce Rossa di Grosseto che gestisce l’impianto, sono stato a trovare gli assegnatari del progetto degli orti sociali nella zona dell’Alberino a Grosseto, dopo l’assegnazione avvenuta a ottobre 2019″.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Il progetto ha lo scopo di migliorare la salute, promuovere il mangiar sano, la socializzazione e l’aggregazione dei cittadini ed è stato inserito nel progetto il cui finanziamento rientra nel Bando per le periferie – spiega il sindaco -. Ogni orto ha ingresso indipendente e comprende un piccolo deposito per attrezzi e viene raggiunto da un sistema che ne consente l’irrigazione. L’area, che si sviluppa su una superficie totale di 3mila 500 metri quadrati, ha un accesso carrabile ed è dotata di servizi igienici, un ufficio, uno spazio comune e un gazebo da utilizzare come centro di aggregazione e socializzazione“.

“È infatti importante promuovere l’integrazione sociale attraverso questo tipo di iniziative: l’agricoltura diventa il valore aggiunto che coinvolge il senso di comunità con la soddisfazione di poter godere dei prodotti genuini coltivati con le proprie mani – termina Vivarelli Colonna -. Grazie all’assessore Riccardo Megale per il grande lavoro“.