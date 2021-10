Piazza Sant’Agostino: visita agli scavi in compagnia di un’archeologa

Il Comune di Santa Fiora comunica che è possibile visitare gli scavi in piazza Sant’Agostino, guidati da un’archeologa del gruppo di ricerca, oggi, sabato 9 ottobre, alle 15.30, e domenica 10 ottobre, alle 11 e alle 15.30.

E’ possibile prenotare la visita alla mail info@santafioraturismo.it o telefonando al 349.7201387.

L’attività di archeologia preventiva in piazza Sant’Agostino ha indagato i resti materiali della chiesa nelle sue fasi più antiche (XIV-XVI secolo), prima che a fine ‘800 venisse ridotta, sia in altezza che in lunghezza, assumendo l’aspetto attuale.

Le indagini sono state dirette dal professor Michele Nucciotti per l’Università di Firenze (Dipartimento Sagas), sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, all’interno di un progetto del Comune di Santa Fiora, per la riqualificazione della piazza.

Il gruppo di ricerca fiorentino era composto, oltre che da ricercatori archeologi, anche da studenti della Scuola di specializzazione in beni archeologici.

L’intervento ha previsto indagini archeologiche effettuate con metodo stratigrafico e nell’ambito della ricerca è stato svolto anche un programma di prospezioni geofisiche, condotte dall’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Cnr, per verificare lo sviluppo delle antiche strutture interrate anche al di fuori dei limiti dello scavo archeologico.