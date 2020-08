Send an email

Il Prefetto Fabio Marsilio in visita alle sale operative dei Vigili del Fuoco maremmani

Questa mattina il Prefetto di Grosseto, Fabio Marsilio, ha fatto visita alle sale operative dei Vigili del Fuoco provinciali, tra cui quella di via Carnicelli 2, a Grosseto,.

Ad accogliere il Prefetto l’ingegner Bonfiglio, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. e tutto il personale operativo.

Al Prefetto sono state illustrate le procedure in uso nella sala operativa e nella sala crisi. In particolare, sono state illustrati i software e la cartografia che consentono di individuare le dimensioni delle superfici percorse dal fuoco degli ultimi incendi accaduti in provincia di Grosseto.

Il Prefetto ha voluto ringraziare le donne e gli uomini dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, insieme alle loro famiglie, che sono impegnate anche nelle festività a svolgere i propri compiti istituzionali.

Particolare importanza è stata data al ruolo svolto dai Vigili del Fuoco, che dando sempre una risposta al cittadino e sono un punto di riferimento per la popolazione in questo periodo di incertezza.