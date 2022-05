Subisce una rapina e viene aggredita: riceve la visita dei poliziotti che l’hanno soccorsa

Questa mattina, una donna ha voluto incontrare due agenti di polizia per esprimere personalmente la propria gratitudine perché la loro prontezza di spirito ha impedito che l’aggressione subita per sottrarle la borsa potesse avere conseguenze ben peggiori.

Nella sera di martedì, infatti, i due agenti della Polizia di Stato di Grosseto, che nella vita sono anche una coppia di fidanzati, stavano rientrando a casa con la propria auto quando sono stati attirati dalle grida di aiuto di una donna. I due agenti, liberi dal servizio, non hanno avuto esitazioni ad intervenire e, immediatamente scesi dalla loro auto, dopo un breve inseguimento a piedi hanno bloccato un uomo che stringeva ancora tra le mani la borsa della donna, che le è stata immediatamente restituita.

Questa mattina la signora, che a causa dell’aggressione era stata anche medicata al pronto soccorso, ha ricevuto a casa la visita dei poliziotti che, dopo quella sera, non hanno mai smesso di informarsi sulle condizioni di salute della donna.

Gli agenti sono stati accolti con grande calore e affetto da tutta la famiglia, riunita per l’occasione, e hanno voluto festeggiare con un brindisi il lieto fine della brutta sua vicenda.

L’incontro si è svolto in un clima di gioia e appagamento e, dopo i primi saluti, la donna ha manifestato la volontà di esprimere personalmente i propri ringraziamenti e la propria riconoscenza non solo agli agenti intervenuti, ma a tutta la Polizia di Stato per la passione e la professionalità con la quale svolgono quotidianamente il proprio difficile lavoro, ricordando che l’umanità, oltre che l’efficienza, è sicuramente ciò che i cittadini si aspettano di ricevere dai poliziotti impegnati quotidianamente nel soccorso ai cittadini per garantire, continuamente, sicurezza alla collettività.

Anche il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, si è complimentata con il Questore Antonio Mannoni e con gli agenti per il brillante intervento di soccorso portato a termine e per l’efficacia dell’operato dei suoi uomini.