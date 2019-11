Udc: la senatrice Paola Binetti in visita a Grosseto

Lunedì 11 novembre verrà a Grosseto la senatrice Paola Binetti, uno dei punti di riferimento al Senato dell’Udc.

Alle 11, la senatrice incontrerà il vescovo di Grosseto, mentre alle 12 è in programma la conferenza stampa sul ruolo del centro e dei moderati e dello stesso Udc nelle dinamiche dell’attuale e futura situazione politica. Alle 13 l’incontro a pranzo con amici e simpatizzanti.

Ne danno notizia per lo stesso Udc provinciale Pierandrea Vanni ed il commissario provinciale Gianluigi Ferrara.

Il programma di massima dell’11 novembre è il seguente:

ore 11: incontro privato della senatrice Binetti in Curia con il vescovo Rodolfo Cetoloni

ore 12: conferenza stampa alla Misericordia di Grosseto, in via Ginori n. 12;

ore 13.30: riunione conviviale con iscritti e simpatizzanti dell’Udc provinciale di Grosseto.

“La senatrice Binetti è un’autorevole esponente dell’Udc, fa parte della Commissione affari sociali del Senato ed è impegnata direttamente per il no al fine vita ed all’eutanasia – spiegano Vanni e Ferrara -. A lei si debbono anche importanti iniziative per ottenere cure adeguate a chi soffre di malattie rare“.