Verso il Natale: il sindaco visita l’ospedale e fa gli auguri agli operatori sanitari

E’ stato particolarmente apprezzata la visita del sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini, che questa mattina ha voluto fare personalmente gli auguri di Natale ai professionisti dell’ospedale del paese amiatino.

Accompagnato dal direttore di presidio Michele Dentamaro, insieme al responsabile infermieristico ospedaliero Diego Vagaggini e aalla responsabile infermieristica territoriale e delle Cure primarie Lucia Ciuffoletti, il sindaco ha visitato la casa della salute, l’ospedale di comunità, il servizio Uca e tutti i setting dell’ospedale. Ha incontrato gli operatori sanitari conversando con loro e scambiandosi gli auguri di buone feste.

“Ho voluto incontrare i professionisti dell’ospedale per portare gli auguri e per ringraziarli del lavoro che ogni giorno, ancor di più durante il Covid, svolgono con dedizione e professionalità – commenta il sindaco –. La speranza è che il nuovo anno sia ancora più costruttivo per la sanità locale e che si possano realizzare percorsi che diano nuova linfa all’ospedale”.

“Ringrazio il sindaco Bartalini anche da parte della direzione aziendale per il gentile pensiero avuto nei confronti degli operatori dell’ospedale di Castel del Piano, conferma di interesse e attenzione al personale dei servizi sanitari e alla salute della popolazione della zona“, commenta Dentamaro.