Visita guidata gratuita alla scoperta delle opere di Tolomeo Faccendi: come partecipare

Un tour di otto tappe nel centro storico di Grosseto alla scoperta delle opere di Tolomeo Faccendi.

È la visita guidata che il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura propone venerdì 20 maggio a partire dalle 18, come evento collaterale della mostra “Faccendi e la sala 41” attualmente in esposizione nella struttura museale di via Vinzaglio.

La partecipazione è gratuita; per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamare il numero 0564.488066. Il ritrovo è fissato al Polo culturale Le Clarisse (nell’occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura): da lì i partecipanti saranno condotti dal direttore del museo, Mauro Papa, in un percorso alla scoperta dei monumenti di Tolomeo Faccendi nel cuore della città.

La mostra “Faccendi e la sala 41” con i busti scolpiti dall’artista grossetano – alcuni dei quali raffigurano personalità la cui identità è ancora tutta da scoprire – resterà in esposizione al Polo culturale Le Clarisse fino a domenica 12 giugno, aperta al pubblico dal giovedì alla domenica, con orario dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, a ingresso gratuito.