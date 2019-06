Frammenti di storia: visita della mostra “Oltre il Duomo”, del centro e dell’ipogeo del duomo

Grosseto fa conoscere la propria storia poco a poco, attraverso frammenti rinvenuti in maniera fortuita e che menti e mani sapienti hanno saputo interpretare, valorizzare, ricomporre.

I ritrovamenti dell’ipogeo della Cattedrale permettono di ricostruire la storia di Grosseto in particolare dopo la grande peste del 1348, che cambiò il corso della storia dell’intera Europa. La mostra “Oltre il Duomo“, del centro storico di Grosseto e, per chi lo desidera, dell’ipogeo della Cattedrale, costituiscono le tappe della visita guidata che Confguide Confcommercio Grosseto propone per venerdì 14 giugno, alle 16.30.

Al momento della prenotazione, obbligatoria e da effettuarsi entro giovedì 13 giugno, si dovrà specificare se si desidera effettuare anche la visita nel pozzo della Cattedrale accompagnati dagli esperti della Società speleologica maremmana.

Prezzo: 7 euro. Guida: Fabiola Favilli, tel. 338.5623163. Durata: 2 ore circa.