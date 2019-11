“Oltre il duomo”: nuova discesa al vano ipogeo della Cattedrale

“Oltre il Duomo: il pozzo ipogeo e le sue ricchezze”, la mostra allestita al Museo archeologico e d’arte della Maremma, offre nuove occasioni di approfondimenti e visite guidate.

A questo proposito, domenica 10 novembre, alle 16, nella cattedrale di San Lorenzo è in programma una discesa e la visita al vano ipogeo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Società naturalistica speleologica maremmana. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.488752.

Altre informazioni: https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma, http://maam.comune.grosseto.it.