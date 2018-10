Alla scoperta di Massa Marittima e delle opere di Ambrogio Lorenzetti con Confguide

Nel cuore delle Colline Metallifere, Massa Marittima è la vera perla artistica della Maremma. Con alle spalle una storia ultramillenaria che risale all’epoca etrusco – romana, Massa fu un fiorente centro medievale, grazie alla ricchezza mineraria e all’intensa attività estrattiva.

Fu Libero Comune per ben 110 anni e commissionò ai più grandi artisti del tempo molti dei monumenti e delle opere d’arte ancora presenti in città, tra cui una cattedrale tra le più belle della Toscana e straordinari capolavori artistici come l’originalissima Maestà di Ambrogio Lorenzetti, il più grande pittore del trecento insieme a Giotto.

In occasione degli ultimi giorni di apertura della mostra “Ambrogio Lorenzetti in Maremma”, si propone una serie di escursioni mirate a contestualizzare le opere del pittore all’interno del centro storico di Massa Marittima. L’iniziativa è organizzata da ConfGuide Confcommercio Grosseto in collaborazione con la Cooperativa Zoe, gestore dei Musei civici massetani, e con il Comune di Massa Marittima.

L’itinerario proposto porterà alla scoperta delle opere di Ambrogio Lorenzetti custodite nel bellissimo complesso museale di San Pietro all’Orto in cui è allestita la mostra, nel Museo degli organi meccanici antichi, dove è conservato un affresco attribuito alla mano del celebre pittore, e in cattedrale, dove probabilmente l’artista realizzò quella misteriosa “Capella” affrescata ricordata dal Ghiberti e dal Vasari.

Il prezzo della visita è di 10 euro, comprensivo di biglietto d’ingresso ad entrambi le sedi museali, gratuito per bambini sotto i 12 anni; l’appuntamento è davanti alla cattedrale. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 0566.906525 oppure 3292085518.

Questo il calendario delle visite: