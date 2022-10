“Buy Tuscany”: giornalisti e tour operator in visita al Parco delle Colline Metallifere

Il Parco delle Colline Metallifere tra i protagonisti del “Buy Tuscany” 2022 promosso da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra l’offerta turistica regionale e la domanda nazionale e internazionale.

La manifestazione si è svolta a Livorno il 29 e il 30 settembre e tra i partecipanti era presente anche Travel Today, il tour operator ufficiale del Parco delle Colline Metallifere con il brand “Visitmaremma.net”, che ha avuto modo di promuovere i prodotti eco turistici del Parco sviluppati nell’ambito della Carta europea per il turismo sostenibile (Cets).

Per toccare con mano questa realtà come evento collaterale del Buy Tuscany, è stata organizzata una visita sul territorio del Parco il 30 settembre rivolta a giornalisti nazionali e internazionali; in particolare, per promuovere il turismo lento e sostenibile con visite al Museo della miniera in galleria e sede del Parco a Gavorrano, poi la miniera di Ravi Marchi e il borgo di Caldana. Oltre alla visita, è stata offerta una degustazione con piatti di ricette tipiche a base di prodotti provenienti da filiera corta e certificata GEOfood, il marchio riservato ai prodotti agroalimentari provenienti dai Geoparchi Unesco in uno dei ristoranti partner del progetto Drago – Distretto rurale agricolo gastronomico organizzato delle Colline Metallifere.

Sempre nell’ambito del Buy Tuscany, sabato primo ottobre si è svolta la visita di un gruppo di tour operator internazionali specializzati nel turismo del golf provenienti da Italia, India, Usa, Ungheria, Estonia, Portogallo. Oggetto della visita i quattro campi da golf della Maremma, di cui due nel territorio del Parco delle Colline Metallifere (Follonica, Riva Toscana, e Gavorrano, il Pelagone). Il golf potrà apparire molto lontano dalla sostenibilità, invece anche questo è un settore dove questo tema sta entrando di prepotenza. Infatti, il Parco delle Colline Metallifere, nel quadro della Carta europea del turismo sostenibile, a cui aderisce, si sta attivando con i golf club del territorio per mettere a sistema e comunicare gli impegni che essi già attualmente assumono per la sostenibilità e quelli che potrebbero prendere anche nell’ambito del progetto di Federparchi Europarc Italia dedicato ai campi di biogolf.