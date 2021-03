Il comandante Alfa in visita alla Pediatria: donati dolci e giochi ai piccoli pazienti

Il comandante Alfa ha fatto visita all‘ospedale Misericordia di Grosseto per consegnare ai bambini del reparto di Pediatria dolci, scarpe e giocattoli in occasione dell’avvicinarsi della Pasqua.

La sorpresa per i piccoli pazienti è arrivata oggi, venerdì 26 marzo, nella struttura ospedaliera, dove – grazie a “Finanzia & Friends Team“, con il presidente Adriano Buccelli e i team manager Francesco Gara e Stefano Menato, è arrivato un ospite importante: il comandante Alfa, uno dei fondatori del Gis (Nucleo di intervento speciale dei Carabinieri) e il carabiniere più decorato d’Italia, accompagnato dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore Fausto Turbanti, e accolto dai vertici dell’ospedale Misericordia, con il direttore sanitario Simona Dei, il direttore del presidio Massimo Forti e il direttore della Pediatria Susanna Falorni.

“E’ stato un momento emozionante – dichiarano il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Turbanti –: accogliere a Grosseto il comandante Alfa è sempre un onore e un piacere. Se poi questa visita è una sorpresa per i bambini che si trovano a trascorrere queste ore in ospedale tutto diventa ancor più magico, a maggior ragione in un momento di emergenza come quello che stiamo affrontando tutti assieme. Un abbraccio ai piccoli pazienti e alle loro famiglie in questo difficile momento“.

A fare gli onori di casa la dottoressa Simona Dei, direttore sanitario della Asl Toscana sud est: “Il nostro impegno quotidiano è quello di rendere l’ospedale sempre più a misura di persona e, in questo caso, di bambino. Grazie alla sensibilità del comandante Alfa e di ‘Finanzia & Friends’, oggi possiamo regalare ai nostri piccoli pazienti qualche momento di gioia e spensieratezza per rendere migliore il tempo trascorso in ospedale. In questo momento particolare pensare agli altri è ancora più importante, specialmente ai bambini che vivono questo periodo con una difficoltà maggiore. Avere per loro delle attenzioni in più è veramente importante, per i piccoli e i loro genitori, ma anche per gli operatori sanitari”.

Ecco il ringraziamento della dottoressa Susanna Falorni, direttore della Pediatria, e del dottor Massimo Forti, direttore del Misericordia: “Il comandante Alfa, insieme a ‘Finanzia & Friends Team’ e al suo presidente Buccelli, sono affezionati alla nostra Pediatria e la loro vicinanza, ancor di più adesso, ci fa enormemente piacere. La forza della solidarietà e della comunità si esprime con questi semplici gesti. Un grazie sentito da parte mia, dei miei collaboratori e dei bambini ricoverati”.