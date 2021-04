Il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella in visita al 4º Stormo

Il presidente del Consiglio comunale, Cosimo Claudio Pacella, è stato in visita alla base nella quale opera il 4° Stormo dell’Aeronautica Militare a Grosseto, ospite del Comandante colonnello Eros Zaniboni.

Il presidente ha voluto personalmente ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione comunale, il Comandante e tutto il personale dell’Aeronautica Militare per l’importante lavoro caratterizzato da operazioni di altissimo valore militare, svolto nei quasi 50 anni di presenza sul territorio grossetano.

L’amministrazione comunale è legata alla Forza Armata da un solido e proficuo rapporto di collaborazione: al 4º Stormo è stata infatti conferita, in sede di Consiglio comunale, la cittadinanza onoraria per l’impegno con cui, quotidianamente, l’Aeronautica svolge attività di controllo e di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, per le numerose missioni internazionali svolte e in generale per la difesa del nostro Paese.