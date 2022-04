Il presidente del Consiglio regionale fa tappa a Scansano: i temi al centro dell’incontro

Scansano accoglie nella mattina di venerdì 29 aprile Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana.

“E’ un’occasione importante per accendere i riflettori su temi cruciali per la difesa e lo sviluppo del nostro territorio” spiega la sindaca Maria Bice Ginesi. Sindaca e Giunta consegneranno a Mazzeo tre documenti su temi decisivi. L’agricoltura, la sanità e la geotermia. Testi messi a punto in questi giorni per sottolineare punti critici e necessità di Scansano.

“E’ necessario che la Regione ascolti i territori – dichiara la sindaca Ginesi –, per questo consegniamo questi documenti al presidente del Consiglio regionale, documenti approvati ieri nel Consiglio comunale”

“L’agricoltura è settore determinante per il nostro territorio, ma deve tornare ad essere un settore di decisiva importanza non solo per la nostra regione, ma per tutta l’Italia; per sostenere produzioni di alta qualità. come vino, olio, prodotti caseari, conosciuti in tutto il mondo, occorrono aiuti concreti – continua il sindaco –, ma soprattutto bisogna crederci e rendersi conto che agricoltura significa anche difendere un territorio”.

La sanità, come il trasporto, è importantissima per garantire servizi, fermare lo spopolamento ed anzi attirare nuovi residenti: “Senza sevizi – spiega Ginesi – è inutile anche solo pensare ad uno sviluppo”.

E’ per questo che Scansano boccia il modello di riforma messo a punto dalla Regione che penalizza Comuni isolati e mal serviti. Tra i punti del documento, la difesa della Rsa, che garantisce assistenza e posti di lavoro.

La geotermia è un punto dolente: la mappatura della Aree non idonee allo sfruttamento geotermico garantisce che tutto il territorio comunale non sarà interessato da impianti di produzione, ma la Regione ha comunque rilasciato due permessi di ricerca (a Pancole e a Pomonte) invasivi e dannosi per immagine ed economia del paese quanto una centrale. Contro i permessi di ricerca pendono davanti al Tar ricorsi presentati dall’amministrazione comunale, privati cittadini, da tutte le realtà produttive e dal comitato Scansano Sos Geotermia. “E’ illogico permettere la ricerca se si esclude in futuro lo sfruttamento del suo risultato – sottolinea Ginesi –: il documento inquadra questa illogicità e chiede alla Regione quanto meno di sospendere ogni iniziativa ed attività sino al pronunciamento del Tribunale amministrativo”.