Vivarelli Colonna in visita al Ce.Mi.Vet: “Istituzione indispensabile per la Maremma”

“Oggi, con il presidente del Consiglio comunale Cosimo Claudio Pacella e accompagnato dal consigliere comunale Gino Tornusciolo (sul posto di lavoro), ho avuto il piacere di visitare il Centro Militare Veterinario di Grosseto, dove ho ricevuto una calorosa accoglienza da parte del comandante Mario Piero Marchisio“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna

“Il Centro Militare Veterinario, ente dipendente dal Comando logistico dell’Esercito, è responsabile della definizione, del coordinamento e del controllo delle misure volte a garantire la tutela della salute degli animali in tutti i contesti di impiego. E’ una realtà presente ormai da 150 anni e articolata (lo spazio della struttura occupa 570 ettari di terreno ed è alle porte di Grosseto) che unisce componenti specialistiche come il Gruppo cinofilo, che forma i binomi ‘cane–conducente’ impiegati in contesti operativi sul territorio nazionale e all’estero, le componenti allevatoriali e addestrative del cavallo e l’infermeria veterinaria, a supporto di attività cliniche, diagnostiche e chirurgiche degli animali – termina il sindaco -. Tutte attività indispensabili per la sicurezza della nostra comunità e dell’intero Paese. Grazie del grande lavoro“.