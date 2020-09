Abbandono dei rifiuti: accertate oltre 65 violazioni dagli ispettori ambientali

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Gavorrano per il contrasto degli abbandoni dei rifiuti.

“Sono state 65 le violazioni accertate dal 16 giugno al 31 agosto, grazie all’attività che gli ispettori ambientali di Sei Toscana hanno portato avanti attraverso l’utilizzo di due videocamere di tipo ‘e-killer’ – spiegano Daniele Tonini, assessore alla Polizia Municipale, e Francesca Bargiacchi, assessore all’ambiente -. Analizzando i dati si contano in tutto trentotto abbandoni di sacchi all’esterno dei contenitori e quattordici abbandoni di rifiuti ingombranti o Raee. Sono stati invece sette gli errati conferimenti, cinque le violazioni riguardanti l’introduzione di ingombranti all’interno di cassonetti stradali e uno l’abbandono di rifiuti classificati come pericolosi. Le postazioni prese in considerazione sono sei, per la maggior parte ubicate ai lati di strade molto trafficate, ai confini del perimetro comunale, quindi utilizzate anche da persone non residenti“.

“L’impegno dell’amministrazione per il contrasto degli abbandoni di rifiuti non finisce qui, ma prosegue con determinazione; altre postazioni, oltre a quelle già prese in considerazione, saranno interessate da questo tipo di controllo e parallelamente è avviato ormai da tempo il percorso per dotare il nostro territorio di un’isola ecologica – terminano Tonini e Bargiacchi -. Si raccomanda ancora una volta alla cittadinanza di avere rispetto per l’ambiente seguendo le semplici regole per raccolta differenziata e ricordiamo che qualsiasi rifiuto lasciato a terra, anche se correttamente differenziato, costituisce un abbandono illecito, quindi un reato sanzionabile“.