Dilettando: la cantante Chiara Evangelisti vince la puntata di Santa Fiora

Santa Fiora in tv grazie a Dilettando.

La popolare trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini, sarà in onda in questa settimana con la puntata amiatina, vinta dalla cantante Chiara Evangelisti, che si è imposta sul duo batteria e chitarra de “I gatti rotolanti” e su un’altra cantante, Alina Frumos.

Infatti, martedì 30 luglio, alle 21.15, Toscana Tv trasmetterà le gesta dei dilettanti che hanno costellato la puntata, voluta dalla amministrazione comunale.

E’ stata dunque Chiara Evangelisti ad avere la meglio, grazie alla canzone “Always remember us this way”, il singolo di Lady Gaga e secondo estratto della colonna sonora “A star is born”, sulla coppia di musicisti Lorenzo Viciani alla batteria e Nico Durazzi alla chitarra, che hanno suonato “Summertime Blues” nella versione dinamica degli “Stray Cats”. Sul terzo gradino del podio ancora una cantante, la quindicenne di Montecatini Terme, Alina Frumos, con “All I as”di Bruno Mars.

Il premio simpatia è stato invece conquistato dal gruppo di danza “Dal Far West i veri cowboy”, ossia Alice, Mariele, Benedetta, Matilde, Allegra, Diego, Naomi, Matilde e Chloe. Insieme a Carlo Sestini e a Paco Perillo, sono saliti sul palco di piazza Garibaldi la valletta Lindsay La Mantia e l’attore Davide Denci, che ha impersonato il simpaticissimo nonno Mario. La piazza ha molto apprezzato anche gli ospiti, i Kymya, il duo composto da Alessandro Posati alla chitarra e Luigi Cirianni alla voce, che hanno proposto alcuni brani del loro repertorio.

Le altre esibizioni vagliate dalla giuria, presieduta dal consigliere delegato alle politiche giovanili, Francesco Biondi, sono state quelle delle cantanti Sara Menichetti, Milena Schiano, Lucia Durazzi e Gianina Biblekaj, della chitarrista classica, Janette Davitti, del poeta Mario Paceri e dell’inventore Sestilio Bani.

A parte la messa in onda di martedì 30 luglio, la puntata sarà visibile ancora su Toscana Tv, domenica 4 agosto alle 15, mentre su Siena Tv (canale 90) è programmata per sabato 3 agosto alle 21 e domenica 4 agosto alle 13.