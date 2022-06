Premio letterario “Mariella Gennai”: ecco gli studenti vincitori del concorso

Premiati a Massa Marittima i vincitori della diciassettesima edizione del premio letterario “Mariella Gennai“, rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado delle province di Grosseto e Livorno e alla casa circondariale massetana. Durante la cerimonia si sono esibiti i ragazzi dell’associazione musicale “Accademia Omero Martini”, che è nata nel 1986 e quest’anno festeggia 36 anni di presenza nella città di Massa Marittima e sul territorio.

Il premio “Mariella Gennai” è promosso dal Comune di Massa Marittima, assessorato alle pari opportunità, in collaborazione con la Commissione comunale per le pari oppportunità. Nato per ricordare Mariella Gennai, una cittadina massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e del mondo della scuola, sia nel ruolo di educatrice che di assessore provinciale, il premio si pone l’obiettivo di stimolare nei giovani una riflessione sulle tematiche proposte, edizione dopo edizione.

I vincitori sono stati premiati da Grazia Gucci, assessore comunale alle pari opportunità, e Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale per le pari opportunità, e dal testimonial dell’evento Francesco Barberini, ornitologo, divulgatore scientifico e scrittore. Ha inoltre partecipato all’iniziativa la presidente della Commissione esaminatrice Manuela Vannozzi.

Ma ecco chi è stato premiato.

I vincitori delle scuole elementari: Noemi Giannini, “Cara bambina ucraina…”, Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi”, sede di Prata; Cosimo Sammartino, “Un viaggio inaspettato”, Comprensivo Grosseto 5; Hiba Hakkaoui, “Ciao caro diario”, Comprensivo Grosseto 5.

I segnalati delle scuole elementari: Bianca Bertini, “Il paese delle lacrime è così misterioso”, Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi”, sede di Prata; Mario Napolitano, “Un tesoro prezioso” Comprensivo Grosseto 5; Elia Govi, “Lo Sport”, Istituto comprensivo “Marconi” Venturina – Campiglia;

I vincitori delle scuole medie: Claudio Andrea Masini, “Zio Andrea”, scuola media “Andrea Guardi” di Piombino; Emma Fabbrucci, “l’essenza delle parole” Comprensivo Grosseto 5; Agnese Sumin, “La signora felicità arriva solo in estate”, Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima.

I segnalati delle scuole medie: Bianca Bongini, “Maneskin dappertutto!!!”, Istituto comprensivo “Falcone- Borsellino” di Scarlino Scalo; Amanda Barberini, “Perdere il filo dell’amicizia”, Istituto comprensivo “G. Gozzano” di Roccastrada; Alessandro Bonelli, “L’adolescenza”, Istituto comprensivo di Roccastrada; Clara Conti, “Un fiore dall’altra parte del filo spinato”, Istituto comprensivo “G.Gozzano” di Roccastrada; Vanessa Russo, ” Sembra difficile ma non lo è”, Istituto comprensivo “A. Guardi” di Piombino.

I vincitori delle scuole superiori: Igor Tempera, “La felicità è un mare lontano”, Isis “Bernardino Lotti” di Massa Marittima; Giulia Masini, “L’importanza di ricordare”, Isis “Bernardino Lotti” di Massa Marittima; Sydney Bartolini, “Caroline”, Istituto “Bernardino Lotti” di Massa Marittima.

I segnalati delle scuole superiori: Ginevra Ferrari, “Panta rei”, Isis “Bernardino Lotti” di Massa Marittima; Arianna Arzilli, “Il valore della memoria”, Itis Lotti di Massa Marittima.

Il vincitore della casa circondariale di Massa Marittima: Thomas Casali, “Famiglia”.