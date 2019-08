Dilettando: la cantante Sofia Orlandini vince la puntata di Pescia Romana. Tutti i premiati

Dilettando a Pescia Romana incorona Sofia Orlandini.

Secondo posto per Gioia Stronchi e al terzo posto il Duo Bin, mentre il premio simpatia se lo sono aggiudicati il piccolo Lorenzo Del Signore e il Duo Bettollino.

La quinta puntata della trasmissione più frizzante dell’estate, la cui messa in onda è prevista martedì 13 agosto alle 21.20 su Toscana Tv, per la prima volta a Pescia Romana, ha regalato tante sorprese e molte risate, a partire dalla presenza sul palco di Andy Bellotti, il trasformista ed imitatore che l’ha condotta insieme a Carlo Sestini e Paco Perillo e alle vallette Debora Capecchi, Francesca Magdalena Giorgi e Giada Ciarpi e al caratterista Luca Ceccarelli.

Dunque, ad imporsi in terra laziale è stata la quindicenne cantante pistoiese Sofia Orlandini, che ha impressionato per la padronanza vocale nell’interpretare il brano di Celine Dion “All by my self”, mentre il secondo posto è stato conquistato dalla piccola Gioia Stronchi, che ha cantato il brano di Mina “Mi sei scoppiato dentro al cuore”. Il resto dei premi è stato appannaggio della simpatia, con il terzo posto del Duo Bin, ossia Giovanni Loffredo e Stefano Solari, che hanno proposto la parodia “Vieni avanti cretino”, ed il “Premio Simpatia” assegnato pari merito al “Duo Bettollino”, Pietro e Gianni e al piccolo imitatore di Renato Zero, Lorenzo Del Signore, che ha vestito i panni del suo idolo con un medley di brani.

Acclamata la performance degli ospiti, Mirko Fabbreschi e Laura Salamone, i due terzi dei Raggi Fotonici, la cartoon band più longeva nella storia delle sigle tv.

Difficile il lavoro della giuria presieduta dal vicesindaco del Comune di Montalto di Castro, Luca Benni, che ha visto, tra gli altri, la presenza del presidente di Confartigianato Imprese Viterbo, Stefano Signori. Infatti, grazie alla sinergia istituzionale tra il Comune e l’associazione, le telecamere di Toscana Tv e Siena Tv sono giunte nel viterbese.

“E’ stata una serata incredibile – hanno commentato Benni e Signori –, che ha permesso di mostrare veri e propri artisti, che nulla hanno da invidiare ai professionisti, e di portare il nome di Montalto e della sua provincia alla ribalta televisiva fuori dalla regione. Esperienza che vorremmo ripetere il prossimo anno, anche a seguito dei feedback positivi ricevuti e della bontà del format”.

Se per la vincitrice si sono schiuse le porte della finalissima del 7 settembre a Grosseto e per gli altri premiati quelle delle due semifinali del 29 agosto a Follonica e del 2 settembre a Campagnatico, per tutte le altre, vale a dire per i ballerini Valentino e Giulia, per il duo canoro Mariano Costantini e Simonetta Senette, per la poetessa Valeria Viva, per i cantanti Arianna Bianciardi e Giampiero Guerrini, e per la ballerina di hip hop Miriana Bottone, esiste ancora la possibilità del ripescaggio.

Oltre alla messa in onda di martedì 13 agosto, la puntata, registrata nel contesto della Sagra della Maremma, tornerà sempre su Toscana Tv domenica 18 agosto alle 15, mentre su Siena Tv (canale 90) è prevista sabato 17 agosto alle 21 e domenica 18 agosto, ma alle 13.