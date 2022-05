Cipressino d’oro 2022: ecco tutti i vincitori della rassegna letteraria

La rassegna letteraria del Kiwanis Club di Follonica si è conclusa: la nona edizione è stata un successo con tante poesie e tanti racconti arrivati all’organizzazione della manifestazione guidata dal kiwaniano Loriano Lotti.

Alcuni giorni fa, alla presenza del sindaco di Follonica, Andrea Benini, dell’assessore alla cultura, Barbara Catalani, e del governatore del Kiwanis Italia/San Marino, Angela Catalano, sono stati consegnati i premi del Cipressino d’oro 2022. Uno di questi, il “Premio all’eccellenza“, è stato consegnato da Lotti e dalla madrina d’onore della rassegna, Daniela Cecchini, all’attore Pietro Genuardi. All’evento hanno preso parte anche Claudia Dondoli e l’attore Giacomo Moscato, direttore artistico di “Ridi Pagliaccio” di Grosseto, che ha dedicato un tributo a Dante Alighieri.

Ecco tutti i vincitori per la sezione “Poesia”.

Il primo posto è stato assegnato a Enrico Del Gaudio di Castellammare di Stabia (Napoli), con la poesia “L’ultimo volo”: l’autore ha dedicato i suoi versi a tutte le persone che durante la pandemia sono scomparse senza il conforto di una persona cara. Dopo Del Gaudio si sono classificati dal secondo al decimo posto: Maria Grazia Franceschetti di Rovigo, Paolo Falcioni di Venturina Terme (Livorno), al quarto Andrea Fanetti di Piombino (Livorno), Cristina Gorelli di Follonica, Elisabetta Liberatore di Pratola Pettigna (Aquila), Alessandro Biagioni di Scarlino, Tiziana Monari di Prato, Laura Maria Fabiani di Grottaferrata (Roma), Roberto Borghetti di Ancona.

La vincitrice del Cipressino d’oro per la sezione “Narrativa” è Roberta Avallone di Udine con il racconto “Sara”. L’autrice ha raccontato la storia di un’adolescente scomparsa dopo un adescamento sul web.

Gli altri vincitori, dal secondo al decimo posto, sono: Lucilla Lazzarini di Piombino (Livorno), Enrico Manzo di Massa di Somma (Napoli), Andrea Fanetti di Piombino (Livorno), Tiziana Monari di Prato, Gloria Venturini di Lendinara (Roma), Mara Righetti di Follonica, Cleo Cantù di Parma, Ilaria Di Roberto di Cori (Latina), Valeria Morena di Reggio di Calabria.

Le opere dei primi premi di entrambe le sezioni sono state realizzate, come di consueto, dall’artista Gian Paolo Bonesini.

Nella sezione “Poesia Giovani”, dedicata alle scuole, i vincitori sono stati: Gianluca Corapi di Pioltello (Milano), Milos Mihailovic, Teodora Stanic e Milica Grk di Podgorica (Montenegro).

Inoltre, sono stati conferiti alcuni premi speciali a: Sergio Pieri di Follonica, Giovanni Bottaro di Pisa, Lido Lamponi di Follonica, Fabrizio Pistolesi di Follonica, Antonio D’Auria di Livorno, Arjan Kallço di Korçë (Albania), Fausto Marseglia di Marano di Napoli (Napoli), Marco Bruni di Massa Marittima.

Il concorso kiwaniano, grazie al costante impegno del responsabile Loriano Lotti, della giuria di qualità – composta dalla giornalista e critica letteraria Daniela Cecchini, anche madrina dell’evento, dall’editore e scrittore Gordiano Lupi e dallo scrittore e poeta Patrice Avella – e di tutti i collaboratori, ha ottenuto l’ennesimo successo: come nelle precedenti edizioni è stata realizzata una raccolta, edita dalla casa editrice “Il Foglio Letterario” di Piombino, con tutte le opere del concorso. Il ricavato dalla vendita (il libro è a disposizione anche online) sarà utilizzato per le attività di servizio del Kiwanis Club Follonica in favore dei bambini bisognosi.