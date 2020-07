Attualmente trascorriamo molte ore della giornata davanti al monitor del computer e allo schermo del telefono sia per lavoro che per divertimento. Il dibattito sulle conseguenze di questo comportamento ha un’importanza particolare per i cittadini della Toscana, regione che già da tempo vede connessa a internet una percentuale ben superiore a quella media nazionale. Se da una parte l’indice di ‘digitalizzazione’ delle famiglie esprime un livello di sviluppo positivo, è bene considerare l’impatto che le nuove tecnologie hanno sulla salute dei cittadini. A livello nazionale, il tema è stato toccato dalle recensioni della clinica Villa Mafalda, centro polispecialistico della Capitale.

Le recensioni della casa di cura Villa Mafalda, spiegate esaustivamente in diversi articoli del blog della clinica di Roma, avvalorano l’opinione molto diffusa secondo la quale esistono patologie più o meno direttamente collegate all’uso prolungato dei device informatici. Tra le più diffuse, la sindrome dell’occhio secco, ossia una disfunzione del film lacrimale, che prima interessava solo le persone anziane e che, invece, adesso colpisce anche la fascia più giovane della popolazione. Le recensioni riportate dal reparto oculistico AktiVision di Roma a Villa Mafalda stimano che, oltre al tempo trascorso davanti al computer per motivi lavorativi, infatti, la media giornaliera di tempo che ciascuno di noi trascorre al cellulare sia pari a 5 ore, e che abitualmente controlliamo messaggi e notifiche social circa 85 volte al giorno, con conseguenze sulla lacrimazione, che a lungo termine possono portare a delle alterazioni rilevanti alla cornea e danni importanti alla vista.

Il rapporto tra tecnologia e postura secondo le opinioni di Villa Mafalda

Stando alle opinioni espresse da Villa Mafalda, un altro rischio da non sottovalutare quando si adopera troppo la tecnologia è quello legato alla postura scorretta, una delle cause di lordosi lombare e cervicale. Le recensioni della comunità medico-scientifica sostengono, infatti, che molto spesso esiste una correlazione stretta tra postura scorretta, mal di schiena e collo, vertigini, cefalea e occhi stanchi.

Il rimedio alle patologie elencate è ovviamente quello della prevenzione e di un uso più oculato dei dispositivi tecnologici, ma fortunatamente, anche per i pazienti che hanno superato la soglia di controllo, oggi esistono dei metodi di cura all’avanguardia che stanno dando risultati molto positivi. Parliamo in particolare dell’ozonoterapia, che viene impiegata per trattare le affezioni infiammatorie acute e quelle degenerative-croniche della colonna vertebrale, dell’ernia del disco e della cervicale. Si tratta di un metodo curativo basato sulla somministrazione, mediante autoemoinfusione, di una miscela fatta di ossigeno e ozono medicale che, legandosi alle molecole del sangue, funge da potente antidolorifico. Le recensioni della clinica Villa Mafalda, dove è attivo un centro di ossigeno-ozono terapia, confermano gli effetti positivi di tale trattamento, ancora poco utilizzato. È sempre comunque d’uopo evidenziare il ruolo fondamentale della prevenzione, insostituibile per il benessere dei cittadini toscani e italiani.

Limitare quando non necessario l’utilizzo di monitor, imporsi delle pause quando si trascorre troppo tempo davanti al pc, porre dei limiti all’uso dei cellulari: piccole abitudini quotidiane che, nel lungo periodo, fanno la differenza.