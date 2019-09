Questa mattina, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta con l’autoscala per tagliare un grosso ramo pericolante all’incrocio tra via Luigi Cherubini e via Ruggiero Leoncavallo, a Grosseto.

Infatti, il ramo pendeva da un albero che si trova in prossimità della strada e poteva creare pericolo ai passanti, alla loro incolumità e alla viabilità.

Sul posto anche la Polizia Municipale.

Foto di repertorio