Due ragazze si perdono nella macchia: ritrovate dai Vigili del Fuoco grazie all’aiuto di cacciatori

Ieri pomeriggio, intorno alle 19, due giovani si sono smarrite all’interno della macchia in località Casal di Pari, mentre erano a passeggio con i loro cani.

Su richiesta dei Carabinieri, il comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto ha attivato le procedure per la ricerca delle due ragazze.

Nonostante una delle due fosse priva di cellulare e lo smartphone dell’altra fosse con la batteria quasi scarica, con le poche informazioni a disposizione, ma, grazie all’intervento sinergico coordinato dai Vigili del Fuoco, presenti con squadre a terra, con due Ucl di Siena e Grosseto,con l’elicottero Drago 53 di Arezzo, con le squadre cinofile dei Vigili del Fuoco di Livorno, con volontari reperiti dal Comune di Civitella Paganico e personale del soccorso alpino e, anche grazie ai feedback ricevuti dall’elicottero dei pompieri, la squadra dei cacciatori reperita dal Comune ha individuato con sufficiente approssimazione il luogo in cui si trovavano le ragazze, in prossimità della località Belagaio.

I Vigili del Fuoco ha raggiunto le disperse, in buone condizioni fisiche, e le ha condotte in una zona sicura in località Lesa.