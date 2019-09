Monitoraggio della ciminiera: intervento dei Vigili del Fuoco all’ex Ilva

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Follonica è intervenuta, su richiesta del Comune, in via Roma per monitorare la ciminiera dell’ex Ilva.

Dopo una ricognizione esterna, i Vigili del Fuoco, con l’ausilio dell’autoscala, non hanno potuto valutare le condizioni effettive della ciminiera, che è sotto il vincolo della Soprintendenza alle belle arti.

In accordo con il Comune, è stato deciso di fare un secondo sopralluogo con l’aiuto di un mezzo che possa arrivare all’altezza della stessa ciminiera in modo da fare una valutazione più precisa.

Notizia in aggiornamento