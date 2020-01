Videosorveglianza, il Comune investe 50mila euro: “Telecamere a Sorano e nelle frazioni”

Un contributo di 15mila euro della Regione, al quale si aggiunge il cofinanziamento di 7mila euro del Comune di Sorano, darà il via al progetto per la videosorveglianza di quelli che sono stati individuati come possibili obiettivi sensibili del territorio.

“Si inizierà da Sovana, Sorano e San Quirico, ma l’obiettivo del Comune è coprire progressivamente altri punti del territorio sulla base di un progetto complessivo in cui saranno investiti oltre 50mila euro – spiega il sindaco Pier Andrea Vanni -. Con la videosorveglianza avremo più sicurezza, ma resta centrale il ruolo delle forze dell’ordine e la collaborazione dei cittadini. In questo quadro ribadisco ancora una volta la necessità di dar vita al corpo della Polizia municipale dell’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora, che assicurerebbe anche un maggiore controllo del territorio“.