Scarlinopolis: il progetto teatrale raccontato in un video

Il progetto teatrale Scarlinopolis ha avuto il suo atto finale a fine agosto con uno spettacolo che ha animato Scarlino, un’esibizione che ha lasciato il segno tra chi l’ha vista dal vivo.

Ma per chi non era presente, così come per gli spettatori che vorranno un bis, venerdì 15 novembre, alle 21.30, nella sala consiliare a Scarlino, è in programma la proiezione del video dell’evento.

Scarlinopolis è un progetto iniziato nel 2019: l’iniziativa ha avuto la finalità di rafforzare l’identità della comunità attraverso un teatro civile e didattico che parte dalla storia di Scarlino per raccogliere le sfide del futuro. Il progetto, ideato e sviluppato da Luca Salemmi e da Benedetta Rustici, ha visto il coinvolgimento di tanti scarlinesi, alcuni dei quali si sono anche esibiti nella performance di sabato 31 agosto: “Scarlino paese fuori dal normale, Scarlino paese da matti”. Lo show ha rappresentato la fase finale del progetto: adulti e bambini hanno recitato racconti e memorie del paese per le strade di Scarlino, coinvolgendo il pubblico e trascinandolo in storie passate.

L’appuntamento per chi vuol vedere il video della performance è quindi venerdì 15 novembre alle 21.30 nella sala consiliare di Scarlino: l’ingresso è gratuito.