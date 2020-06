“Maremma, sicura per natura”: al via la campagna nazionale per promuovere il turismo – VIDEO

È stato presentato questa “Maremma, sicura per natura”, il video che lancia la campagna video nazionale promossa dall’Ambito Maremma Toscana Area Sud, il cui obiettivo è quello di diffondere le bellezze del territorio della provincia di Grosseto ad un pubblico nazionale ed internazionale, sottolineando la sicurezza e la salubrità del territorio.

“Come annunciato con il Nucleo Fenice, parte ufficialmente il piano di promozione turistica d’ambito, che evidenzia l’accoglienza, la sicurezza e la qualità dell’offerta turistica del territorio. La campagna ha un valore complessivo di 70mila euro e si pone l’ambizioso obiettivo del raggiungimento di 20 milioni di contatti – spiega il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La campagna appena lanciata dimostra la ferrea volontà di voler fare fronte comune per supportare la ripresa delle attività turistiche della nostra splendida Maremma. La nostra terra è un luogo sicuro, in cui potersi godere una vacanza indimenticabile in tutta tranquillità”.

“Sono previsti una serie di video che verranno pubblicati durante l’anno, in grado di valorizzare e di far scoprire ai turisti le affascinanti località della nostra terra, passando per i Comuni che aderiscono all’ambito – spiega il sindaco -. Per la realizzazione del video si ringrazia MacLoure Srl e il regista del filmato Simone Ferrini. Un plauso anche al vicesindaco Luca Agresti e tutti i sindaci dell’ambito turistico“.

L’Ambito Maremma Toscana Area Sud segna l’accordo che riguarda i Comuni di Grosseto – capofila – Civitella Paganico, Cinigiano, Campagnatico, Scansano, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Sorano, Capalbio, Orbetello, Monte Argentario e Semproniano per adottare strategie comuni di valorizzazione del territorio.

“Ringrazio le amministrazioni comunali dell’Ambito Maremma Toscana Area Sud per aver lavorato in sinergia durante l’emergenza Coronavirus con l’obiettivo di affrontare le problematiche relative alla promozione del turismo – aggiunge il vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Grosseto, e presidente dell’Ambito Maremma Toscana Area Sud, Luca Agresti -. Ringrazio il particolar modo l’assessore al turismo del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, per l’impegno profuso. Abbiamo lavorato rapidamente per lanciare questa campagna promozionale sul turismo, che sarà di livello nazionale. La Maremma è un territorio che ha tutte le caratteristiche per offrire ogni comodità ai visitatori e garantire la sicurezza sanitaria necessaria in questo periodo. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto“.

“Abbiamo lavorato in sinergia con Luca Agresti per pianificare una strategia di ambito a livello turistico – sottolinea Maddalena Ottali, assessore al turismo del Comune di Orbetello e vicepresidente dell’Ambito Maremma Toscana Area Sud -. Abbiamo pensato di realizzare un video per una campagna promozionale sul turismo, con il desiderio di sottolineare che la Maremma può essere vissuta in totale sicurezza. Ringrazio le agenzie che hanno lavorato con noi. La campagna sarà promossa anche su radio e tv nazionali e sui social network. Sono orgogliosa del lavoro fatto, avremo modo di collaborare con i Comuni dell’Ambito e sarà un’occasione per condividere le singole peculiarità di ogni territorio. Tutto il progetto è stato concordato con Toscana Promozione Turistica e con la Regione. L’obiettivo è arrivare a milioni di utenti“.

“E’ stato un lavoro lungo e molto complesso, ma alla fine abbiamo ottenuto un buon risultato – evidenzia Andrea Benedetti dell’agenzia Macloure -. Abbiamo realizzato un video che presenta la Maremma come un luogo ideale per le vacanze. Abbiamo prodotto un video-campagna (in un formato lungo e in un formato spot), altri due video tematici che riassumono l’entroterra e le attività che si possono fare nel territorio interno in provincia di Grosseto, un filmato sulle località della costa, una clip per ogni comune dell’ambito. Il nostro obiettivo è illustrare le esperienze da fare in Maremma e gli spazi che questo meraviglioso territorio offre. Abbiamo realizzato anche delle clip esperienziali che illustrano la Maremma dal punto di vista del turista. Il video sarà veicolato anche sulle pagine Facebook e Instagram del portale Qui Maremma Toscana. Tutti i video prodotti sono stati pensati per essere utilizzati in futuro anche al termine di questa campagna“.