Lo spettacolo della natura: due ibis eremiti nel prato di fronte al centro commerciale – VIDEO

Due ibis eremiti sono planati questo pomeriggio nel prato di fronte al centro commerciale Aurelia Antica, alla periferia di Grosseto.

I due volatili sono arrivati a distanza di un quarto d’ora l’uno dall’altro e, una volta atterrati nel prato, si sono messi a mangiare.

“Si tratta di una situazione insolita, infatti è praticamente impossibile vedere un ibis eremita in città – spiega Alberto Bertinelli, autore delle foto e dei video che abbiamo pubblicato -. In genere, questi volatili si trovano in zone come la Diaccia Botrona e la laguna di Orbetello. Hanno anche un microchip in una zampa, a dimostrazione che si tratta di una specie in via d’estinzione, protetta dal 1504 e voluta dall’arcivescovo di Salisburgo“.

I due volatili hanno attirato un folto pubblico, che ha assistito ad una scena inconsueta per Grosseto e ad un vero e proprio spettacolo della natura.