“No alla violenza sulle donne”: la Consulta per il sociale realizza un video

La Consulta per il sociale e per le politiche giovanili del Comune di Manciano, quest’anno, per motivi legati alla pandemia in corso, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, non organizza in presenza eventi e manifestazioni, ma continuerà a parlare delle tematiche in linea con la ricorrenza e a tenere alta l’attenzione sul tema della violenza di genere.

“Dopo anni di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne – spiega la presidente della Consulta, Cinzia Tomassoli –, quest’anno continueremo ad affrontare il tema virtualmente e lo faremo con un video pubblicato sulla pagina Facebook della Consulta, realizzato da Giada Galli, a cui ne seguiranno molti altri fino alla fine del mese, per ricordare l’apporto che in tanti hanno dato a questa giornata. Mentre tutto il mondo è fermo e preso a lottare contro una pandemia, nei luoghi che tutti noi definiamo sicuri e lontani da ogni paura ci sono donne che lottano per la propria libertà e spesso per la vita. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato con le parole, le idee, la musica, la danza a questo progetto, donne e uomini, ragazze e ragazzi, che con il loro entusiasmo hanno affrontato un tema importante e difficile. Per noi il cambiamento parte anche da qui”.

Ricordiamo che al centro di aggregazione “La Pesa” (ex mattatoio) è attivo lo sportello dell’associazione Olympia de Gouges che accoglie e accompagna le donne che vogliono intraprendere un percorso di uscita dalla violenza. Lo sportello è aperto il mercoledì dalle 17 alle 19. Per informazioni e appuntamenti: cell. 328.0035164 o 328.8511827. Help line stalking e violenza: 1522.