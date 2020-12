“Con la salute non si scherza”: i giovani imprenditori di Cna lo sottolineano con un video

“Con la salute non si scherza. Scegli le nostre imprese, scegli la sicurezza“.

È questo il messaggio che i giovani imprenditori di Cna Grosseto hanno voluto inviare con un breve video diffuso sui canali social dell’associazione.

“In questo momento così difficile, in cui ogni giorno siamo chiamati a rispettare comportamenti e regole per tutelare la nostra salute e quella delle fasce più deboli della popolazione – dichiara Ettore Bruni, presidente dei giovani imprenditori di Cna Grosseto – abbiamo voluto metterci in gioco in prima persona, anche in maniera un po’ provocatoria, per ribadire l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione individuale“.

Artigiani e piccole e medie imprese, infatti, fin dall’inizio della pandemia si sono impegnate per rispettare le indicazioni ministeriali, investendo nella sicurezza, applicando rigidi protocolli di lavoro, facendo tutto il possibile per evitare che i luoghi di lavoro diventino occasioni di contagio.

“Chi lavora nel rispetto delle regole tutela anche la salute ed è evidente che uscire da questa emergenza sanitaria il prima possibile è nell’interesse di tutti – continua Bruni -: anche, inutile negarlo, di noi imprenditori che stiamo subendo gravi danni economici legati non solo alle restrizioni, che comportano il ridimensionamento e talvolta la chiusura di alcune attività, ma anche dalla paura di tanti cittadini“.

Essere prudenti e rispettosi delle indicazioni, quindi, è l’unico strumento per contrastare attivamente la pandemia. Al video, di Michele Guerrini, hanno partecipato Ettore Bruni, Michele Landi, Michele Agostini, Adriano Subrizi, Matteo Ancarani, Veronica Tranchina e Chiara Calamassi.

Il direttivo dei giovani imprenditori di Cna Grosseto è composto da Ettore Bruni (presidente), Michele Agostini, Saverio Banini, Alessandro Corina, Michele Landi, Elena Lanini, Niccolò Meconcelli, Adriano Subrizi.

Il video sul canale YouTube dell’associazione: https://youtu.be/p5Z4gSXnx8c