“Le 3 armi che tutti abbiamo per affrontare la paura”: il video di una maremmana contro il Coronavirus – VIDEO

Caterina Centenari, una giovane follonichese, ha aperto su YouTube un canale su storie di rinascita e cambiamento.

Inoltre, ha pubblicato un video motivazionale contro la paura del Covid – 19, intitolato “Le 3 armi che tutti abbiamo per affrontare la paura“.

“Tutti gli abitanti della mia zona e della Toscana tutta stanno sentendo nell’ultima settimana davvero la paura da CoVid-19 per il drammatico momento che sta vivendo il nostro Paese – spiega Caterina -. Per aiutare tutti i miei concittadini a superare questa paura, ho voluto fortemente inserire un video motivazionale nel mio canale YouTube, che nasce proprio in questo periodo e affianca il blog che avevo già dall’anno scorso. Il progetto tratta delle mie passioni: il benessere e la crescita personale. Racconto la mia esperienza personale di superamento di ansia e racconto di storie di cambiamento e rinascita personale con storie ed interviste. Il canale si chiama “Il tuo anno zero'”.

Per informazioni, è possibile consultare il sito www.iltuoannozero.com, scrivere all’indirizzo e-mail kate@iltuoannozero.com, la pagina Facebook “Il tuo anno zero” e il canale YouTube “Il tuo anno zero”.