Banca Tema: ecco il video sulle iniziative per contrastare il Covid

Dall’inizio della pandemia Banca Tema si è attivata per dare sostegno a famiglie e imprese nel fronteggiare l’emergenza sanitaria. Per riassumere le iniziative attuate, Banca Tema lancia il video #emergenzacovid19 – Una Banca vicina quando serve davvero – realizzato dallo studio grafico di Michele Guidarini – che sarà presto diffuso su tutti i canali di comunicazione dell’istituto di credito.

L’intento è quello di ripercorrere, in un minuto circa, i servizi a disposizione della clientela e le iniziative a beneficio della collettività, che confermano Banca Tema un istituto sempre vicino alla propria comunità, specialmente nei momenti più difficili.

Proseguono, infatti, le misure già attive: la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti, 2.500 pratiche lavorate sino ad oggi, la concessione di affidamenti in conto corrente per sopperire al bisogno di liquidità immediata, oltre 1.000 richieste di nuova liquidità soddisfatte, e l’anticipo della cassa integrazione guadagni.

Continua, inoltre, il supporto alle imprese per il settore e-commerce, offrendo servizi utili ai nuovi canali di vendita: on line, a distanza e consegne a domicilio. Gli strumenti a disposizione permettono agli esercenti di gestire gli incassi in modo sicuro, veloce, professionale ed economico. Ancora a disposizione della clientela, infine, il servizio di Help Desk gratuito, dedicato ai settori turismo e agricoltura, per fornire orientamento e soluzioni concrete ai quesiti attuali.

Il video illustra anche il supporto di Banca Tema ai presidi ospedalieri del territorio e alle associazioni locali del terzo settore. Un ecografo di ultima generazione è stato donato ai primi di aprile al reparto di rianimazione e terapia intensiva dell’ospedale Misericordia di Grosseto e, assieme a Tema Vita e al Comitato per la Vita di Grosseto, è stata promossa una raccolta fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare, donato anch’esso alla struttura ospedaliera grossetana. Inoltre, unitamente a Federcasse e in coordinamento con il Ministero della Salute, sono stati devoluti 10mila euro per supportare le unità di terapia intensiva di tutta Italia.

“Abbiamo pensato che un breve video potesse raccontare in modo efficace quanto fatto finora da Banca Tema ed allo stesso tempo fosse utile alla clientela per orientarsi sui servizi offerti” dichiara il direttore generale Fabio Becherini.

“In questa situazione di emergenza, che ha colto tutti di sorpresa, ci siamo impegnati sin da subito per dimostrare concretamente la nostra vicinanza al territorio e questo video è una piccola, ma significativa testimonianza dell’operato di tutti noi” aggiunge il presidente Valter Vincio.